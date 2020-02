Jorginho, l'agente: "In estate arriveranno proposte importanti, valuteremo con il Chelsea. Juve con Sarri? Perché no!"

Ultimissime calcio Napoli - Joao Santos, agente di Jorginho, ha parla a Tuttomercatoweb del suo assistito e di un possible ritorno in Italia e in Serie A:

"Il suo obiettivo è l’Europeo con la Nazionale. Ci sono tante aspettative attorno alla squadra di Mancini. L’Europeo poi è una bella vetrina anche personale, sta facendo molto bene al Chelsea e sono certo che arriverà qualche proposta importante perché nel suo ruolo non ci sono tanti calciatori di grande livello come lui in giro. Una proposta da Sarri alla Juve? Perché no? Sono certo che arriverà qualche proposta importante, che ovviamente valuteremmo insieme al Chelsea".