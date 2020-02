Inter News - Kumbulla e Pessina dal Verona per rinforzare la rosa, sul difensore anche Napoli e Manchester United

Calciomercato Napoli - Sfida in Serie A tra Napoli e Inter. Il club nerazzurro guarda in casa Hellas Verona per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Come riportato da FcInterNews.com, oltre a Marash Kumbulla, giovane difensore nel mirino anche di Manchester United e Napoli, il club avrebbe puntato il centrocampista classe 1997 Matteo Pessina. Il calciatore è attualmente in prestito dall'Atalanta, ha ricevuto già svariati consensi da parte degli scout di Marotta e Ausilio, che in questi mesi lo hanno seguito con attenzione e costanza.