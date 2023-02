Si chiude con l'Interin vantaggio per 1-0 il derby di Milano. Dopo 35 minuti di monologo nerazzurro, l'Inter riesce a sbloccare il derby, col settimo gol in questo campionato su calcio d'angolo. Battuta di Calhanoglu, è l'incornata di Lautaro Martinez, che brucia Kjaer, a lasciare senza possibilità di replica Tatarusanu al minuto 35. La squadra di Simone Inzaghi ha giocato praticamente sempre nella metà campo del Milan che non ha mai tirato in porta.