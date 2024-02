Ansia in casa Inter in questi giorni per l’infortunio rimediato da Marcus Thuram durante Inter-Atletico Madrid. Ora sono arrivati i risultati degli esami medici effettuati.Â

Infortunio Thuram, quante partite salterà Â

E c’è un parziale sospiro di sollievo in casa nerazzurra per l’attaccante rivelazione di questo campionato: per lui elongazione dell'adduttore lungo della coscia destra, ma sono escluse lesioni gravi. Salterà al massimo 2-3 partite e dovrebbe esserci per la gara di ritorno in Champions League in Spagna.Â