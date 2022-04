Inter, Inzaghi: "Settimana cruciale per lo scudetto. Torti arbitrali? A fine campionato pro e contro si pareggiano"

Simone Inzaghi ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa prima della gara contro la Roma. Ecco quanto evidenziato da CN24.

Tra Roma e Bologna ci si giocherà lo scudetto? - "Ci metto anche l'Udinese, sarà importantissima per noi questa settimana. Alla fine saranno 53 partite totali quest'anno, ora ci aspettano sei finali"

Secondo Allegri il ko con voi è costato il campionato alla Juventus. Posta al contrario, per l'Inter il successo è valso un potenziale scudetto? - "Stiamo facendo un ottimo lavoro da luglio. Dopo l'inizio della stagione le aspettative si sono alzate ma, questo, non deve scoraggiarci. Dobbiamo finire questo percorso lungo e insidioso nel miglior modo possibile. Ci stiamo preparando, spero di avere sempre il gruppo a disposizione per poter scegliere"

Le hanno dato fastidio le polemiche per la designazione di Sozza per domani? - "Penso solo alla finale che abbiamo raggiunto. La nostra è una delle classi arbitrali migliori d'Europa, poi certo tutti possono sbagliare. Nell'arco di un campionato penso che episodi contro e a favore si pareggino"