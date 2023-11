Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso del post partita di Benfica-Inter 3-3.

L'Inter affronterà il Napoli domenica allo stadio Maradona. Ecco le parole di Inzaghi evidenziate da CalcioNapoli24.it:

"Il Napoli è una grandissima squadra, campione d'Italia con merito. Hanno avuto una trasferta insidiosa come noi, e proprio come noi avranno dei problemi a recuperare. Sarà una partita da giocare ad armi pari tra due squadre che vogliono far bene".