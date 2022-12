Inter, infortunio per De Vrij: a rischio per il Napoli! Le ultime su Lautaro e Brozovic

Ultime news calcio. Cattive notizie per Simone Inzaghi in vista di Inter-Napoli: Stefan De Vrij è stato colpito duramente alla caviglia e salterà la partita di giovedì contro il Sassuolo. Si tratta di un'amichevole e quindi nessuno crede che abbia senso rischiare l'olandese. Lo staff medico effettuerà infatti i consueti accertamenti e poi valuterà una prima stima di recupero, con il Napoli all'orizzonte (4 gennaio): la sua presenza non può essere al momento esclusa né data per scontata.

Inter, le ultime su Lautaro e Brozovic

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, hanno invece lavorato in gruppo sia Joaquin Correa che Danilo D'Ambrosio, entrambi in fase di rientro da settimane di stop per infortunio e poi di lavoro individuale.

Marcelo Brozovic ha scelto invece di anticipare di due giorni il proprio rientro dalle vacanze post-Mondiale. Il centrocampista croato si è allenato ad Appiano Gentile dando il netto segnale di arrivare al big match contro la capolista della Serie A nella miglior condizione possibile. Lautaro Martinez rientrerà a Milano giovedì e venerdì 30 svolgerà il primo allenamento: difficile, ma non impossibile, vederlo in campo contro il Napoli, visto che avrà 5 allenamenti per convincere Inzaghi.