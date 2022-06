Inter: infortunio grave per Skriniar, in lacrime in panchina

Serie A - Bruttissimo infortunio per Skriniar dell'Inter durante la partita di Nations League Slovacchia-Kazakistan. Il centrale nerazzurro è uscito in lacrime dal campo fino alla panchina. Si attendono le ultime per capire condizioni e tempi di recupero di Skriniar.

Inter: tempi recupero Skriniar

Come riportato da Sky Sport, arrivano brutte notizie in casa Inter con Milan Skriniar che è uscito per infortunio nel corso di Slovacchia-Kazakistan, sfida di UEFA Nations League. Il centrale, a seguito di un brutto movimento, si è fatto male ed ha costretto il ct Stefan Tarkovic a toglierlo dal campo al 43'. Giunto in panchina, comunque con le proprie gambe. Si attendono novità nella giornata di domani.