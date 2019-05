Mattinata di lavoro per la squadra che a due giorni dalla sfida contro il Napoli, gara valida per la 37° giornata di Serie A TIM, ha aperto la seduta odierna direttamente in campo dopo una sessione in sala video.

Riscaldamento con esercizi di stretching e movimenti a corpo libero in apertura, quindi andature, torello, esercitazioni di possesso palla e lavoro tecnico-tattico in chiusura.