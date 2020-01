Pareggio casalingo dell'Inter contro il Cagliari, i nerazzurri di Conte non riescono andare oltre l'1-1 contro i sardi. I padroni di casa passano in vantaggio con Lautaro Martinez su assist di Ashley Young ma la squadra di Maran pareggia con una conclusione da fuori area di Nainggolan che colpisce il palo e s'insacca in rete. Matteo Politano nemmeno in panchina, l'attaccante vicinissimo al Napoli.