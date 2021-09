Inter-Atalanta 2-2: tachicardia a San Siro, nel finale un rigore sbagliato e un gol annullato

Termina 2-2 il big match tra Inter e Atalanta che si è appena concluso a San Siro. Una partita ricca di emozioni che ha visto l'Inter portarsi in vantanggio al 5' minuto con Lautaro Martinez. L'Atalanta non accusa il colpo e reagisce capovolgendo il risultato nel primo tempo. Malinovsky sigla il pareggio con un gran sinistro dal limite che folgora Handanovic, poi la Dea raddoppia dopo poco con Toloi che si fionda sulla respinta di Handanovic sempre su fendente del trequartista ucraino.

Nel secondo tempo l'Inter reagisce e trova il pareggio con il solito Dzeko che insacca dopo un mezzo miracolo di Musso. All' 80' i nerazzurri hanno la grande occasione di ripassare in vantaggio grazie ad un calcio di rigore concesso dal VAR per un ingenuo fallo di mano di Demiral. Sul dischetto si presenta Dimarco che stampa la palla sulla traversa. Sul capovolgimento di fronte è l'Atalanta a trovare il gol con Piccoli, ma Maresca annulla perchè il pallone era precedentemente uscito dal terreno di gioco.

Termina 2-2 il match tra Inter e Atalanta. I nerazzurri si portano ad un punto dal Napoli che ha la possibilità di allungare domani contro il Cagliari.