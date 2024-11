Infortuni Lazio, problemi per Baroni: due big verso il forfait contro il Napoli

Ultime news Serie A - In casa Lazio si prepara la trasferta contro il Parma, ma all'orizzonte c'è la doppia sfida col Napoli fra Coppa Italia e campionato (giovedì e domenica 8 dicemnbre). Qualche problema di formazione per mister Baroni, soprattutto in termini di uomini a disposizione, che può protrarsi pure per la doppia sfida col Napoli. Perché se Dia può recuperare, più difficile è il rientro di Vecino e Nuno Tavares:

"Apprensione per le condizioni di Matias Vecino, ha preso una botta nel match contro il Ludogorets e ha sentito tirare all'altezza del flessore. Stando alle ultime indiscrezioni, il centrocampista biancoceleste ha accusato una lesione di basso grado al flessore della coscia sinistra che lo costringerà a saltare la sfida contro il Parma e probabilmente anche la successiva di campionato contro il Napoli. Contro il Parma non ci dovrebbe essere neanche Boulaye Dia. L'attaccante della Lazio non si è allenato nemmeno oggi e per questo dovrebbe essere risparmiato da mister Baroni nel match di domani al Tardini. Al suo posto ci dovrebbe essere Dele-Bashiru, anche se rimane vivo il ballottaggio con Pedro. Prosegue il recupero di Nuno Tavares, alle prese con una lesione muscolare. Nessuna fretta per il rientro in campo, ha dato segnali incoraggianti negli ultimi test ma serve ancora tempo. Nei prossimi giorni si capirà se rientrerà contro il Napoli in campionato, oppure la gara successiva di Europa League contro l'Ajax".