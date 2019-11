Il Roma, Caiazza: "Milan-Napoli partita tra disperate! Provvedimenti di De Laurentiis? I calciatori non sanno contro chi si sono messi"

Ultimissime calcio Napoli - Salvatore Caiazza, de Il Roma, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24: "Milan-Napoli partita tra disperate, nessuna delle due si aspettava di ritrovarsi in una posizione di classifica così difficile a novembre. Tanti episodi negativi e sfortunati hanno posizonato il Napoli all'attuale posizione di classifica. A prescindere da cosa accadrà lunedì con i provvedimenti, il Napoli oggi dovrà scendere in campo con un altro tipo di atteggiamento. Oggi parla il campo, tutto il resto è noia. I calciatori non si sono resi conto in quel momento di chi contro si sono messi, De Laurentiis fa firmare dei contratti lunghissimi per dei motivi ben precisi".