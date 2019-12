Il pugile Picardi a CN24: "Insigne sta dimostrando in tutti i modi di voler uscire da questo periodo con il Napoli"

Ultimissime calcio Napoli- Vincenzo Picardi, pugile, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Il Napoli mostra di essere una grande squara. Gattuso è un grande motivatore e allenatore, ha grande carattere. Insigne, Callejon e Mertens sono grandi battaglieri. Insigne sta dimostrando in tutti i modi di voler far uscire la squadra da questo brutto momento. Napoli è una città difficile, se entri nel cuore delle persone tutto inizia ad andare bene".