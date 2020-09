Il Mattino - Serie A, si gioca ogni 72 ore! Con la Juve tifosi sugli spalti, il Governatore e la Lega a lavoro

Napoli - Nella giornata di ieri il calendario Serie A. Oggi, Il Mattino, analizza l'avvio di stagione degli azzurri. Gare alla portata, prima di prendere apna con Juventus e l’Atalanta dei miracoli. Si giocherà ogni 72 ore a ritmo forssenato. Si torna ai vecchi slot orari con tre gare il sabato: 15, 18 e 20,45. Quattro la domenica: 12,30, 15, 18 e 20,45. Con la Juventus, bisognerà capire se con i tifosi sugli spalti oppure no come auspica il governatore del Piemonte Cirio. Bisogna attendere. Una risposta è più importante del calendario che ieri la Lega Calcio ha varato da Milano, senza solito show con pubblico in sala ma con un delizioso video che hamostrato le varie giornate della stagione. Il derby col Benevento al Vigorito alla quinta giornata.