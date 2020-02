Il Mattino - Maksimovic un pilastro di Gattuso, rinnovo in fase avanzata tra l'agente e Giuntoli: ingaggio raddoppiato

Ultimissime calcio Napoli - Maksimovic si ritrova ad affrontare il Torino, sua ex squadra. Molto convincente la sua prova contro il Barcellona, il difensore centrale serbo, come riportato da Il Mattino, sta vivendo un grande periodo di forma sotto la gestione di Gennaro Gattuso. Ora il difensore è diventato sempre più un punto di riferimento nella linea a quattro di Gattuso: energico nelle chiusure quando viene affrontato nell’uno contro uno, affidabile di testa, sempre più sicuro nell’impostazione dal basso come vuole il nuovo allenatore azzurro. Ottimo intesa con Manolas, visto che Koulibaly è fuori da diverso tempo.

Maksimovic

Calciomercato Napoli: rinnovo Maksimovic

Sempre più vicino il rinnovo con il Napoli, discorso avviatissimo da tempo dal direttore sportivo Giuntoli con il suo entourage: il contratto è in scadenza nel 2021 e si sta lavorando per prolungare l’intesa di altri tre anni (fino al 2024) con aumento dell’ingaggio che verrebbe più o meno raddoppiato (circa 2.5 milioni a stagione).