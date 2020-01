Il Mattino - Insigne il trascinatore del Napoli: nel 4-3-3 di Gattuso sta ritrovando la prestazione, manca solo il gol

Ultimissime calcio Napoli - Il Mattinoesalta la prestazione di Lorenzo Insigne. L'attaccante del Napoli torna nel 4-3-3 e mette paura a Strakosha con un grande numero. Insigne all’Olimpico di gol importanti ne aveva segnati tanti stavolta ci è andato soltanto vicino. Merito del portiere della Lazio che si è opposto tre volte in maniera perfetta sulle sue conclusioni. Positiva la prova di Lorenzo, il più pericoloso dell’attacco del Napoli. La condizione atletica è migliorata e il suo apporto contro la Lazio è stato evidente anche in fase difensiva con tante rincorse all’indietro sulla fascia per dare una mano a Mario Rui. Igol non arriva in campionato dalla trasferta di Lecce, da fine settembre, un digiuno lunghissimo: il più recente lo ha messo a segno in Champions League a Salisburgo il 23 ottobre. Ma Insigne sta cominciando a prendere la mira, al gol c’era già andato molto vicino contro l’Inter colpendo una traversa su calcio di punizione, questione di centimetri. Con il tipo di calcio di Gattuso si stanno rivedendo le sue qualità migliori, quelle che tira fuori con l’Italia di Mancini e che ha fatto vedere tante volte nei tre anni di Sarri. Da esterno sinistro del tridente, può tagliare verso il centro per tirare in porta o per allargare il gioco ai compagni e creare sempre la giocata decisiva per i compagni.