Il Mattino - Gattuso punta su Ospina, è lui il titolare! E' entrato nel cuore dell'allenatore, a 7 anni ad ogni sconfitta minacciava di smettere

Notizie calcio Napoli - David Ospina scavalca nelle gerarchie Meret. Il Mattino parla della differenza del portiere colombiano con Ancelotti (non aveva racimolato neppure una presenza in Champions e in campionato aveva giocato titolare appena 5 gare su 15) e con Gattuso ora la prima scelta. Anche alla sua prima in Champions l'allenatore ha voluto affidarsi al portiere esperto ed ex Arsenal. Uno molto competitivo, già da piccolo, a 7 anni giocava in Colombia e ogni volta che prendeva gol scoppiava a piangere e minacciava di smettere di giocare per la rabbia.

La prima da titolare è all’Olimpico con la Roma: un disastro. Prova il dribbling a Immobile, perde palla e l'attaccante segna a fine partita. David però si è ripreso ed ha continuato ad avere la fiducia del tecnico. Tre giorni dopo tocca ancora lui in Coppa Italia, dove para un calcio di rigore. Al momento il titolare è lui, poi magari si vedrà. Intanto è uno di quelli che sa alzare la voce, uno di quelli che è entrato nel cuore di Gattuso. Il turnover in porta, con Ringhio, è acqua passata. Gioca lui e poi, talvolta, toccherà a Meret.