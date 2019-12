Il Mattino - Fabian scomparso, le voci di mercato non aiutano. Il Napoli prova a tranquillizzarlo con un rinnovo

Notizie calcio Napoli - Il Mattinoanalizza il calo di Fabián Ruiz. Una stagione da applausi la sua prima in Italia, da talento su cui il duo Giuntoli-Ancelotti era stato bravo a tuffarsi anticipando tutti. Poi il crollo verticale in una squadra che aveva bisogno delle sua qualità per rialzarsi e che invece ora non sa più se potersi affidare a lui. Fabian continua a cambiare di continuo posizione senza riuscire a ritrovare se stesso, intanto ora il Napoli ha bisogno che tiri fuori la personalità per riprendersi il centrocampo. Sempre ad un fattore mentale possono ricondursi le voci di mercato che lo vedono protagonista e possono aver inciso sul rendimento. La prima annata super a Napoli e l’Europeo da protagonista con l’Under 21 hanno acceso i riflettori su di lui. È stato chiamato dalla nazionale maggiore - di cui è già un pilastro - e probabilmente sarà protagonista anche al prossimo Euro 2020. Alla porta azzurra oggi bussano anche Barcellona e Real Madrid, nel tentativo di riportarlo in patria. Il club, senza alcuna clausola rescissoria nel suo contratto, prova da un po’ a fare chiarezza, magari adeguandogli il contratto con un nuovo ingaggio per tranquillizzarlo. Una mossa da attuare il prima possibile per calmare le acque e ritrovare il vero Fabián.