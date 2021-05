Il CIES incorona Insigne: l'azzurro è nel best 11 del campionato di Serie A [GRAFICO]

Ultime Serie A - Al termine dei cinque principali campionati europei, il numero 339 del CIES Football Observatory Weekly Post presenta le migliori formazioni per ogni campionato. I giocatori sono stati selezionati in base all'indice di prestazione CIES sviluppato utilizzando i dati di OptaPro. Solo i calciatori schierati per almeno due terzi dei minuti del campionato nazionale sono stati inclusi nelle formazioni. Di seguito il miglior undici della Serie A secondo l’osservatorio statistico del CIES.

Samir Handanovic (Inter) Achraf Hakimi (Inter) Alessandro Bastoni (Inter) Milan Skriniar (Inter) Robin Gosens (Atalanta) Hakan Calhanoglu (Milan) Marcelo Brozovic (Inter) Rodrigo de Paul (Udinese) Domenico Berardi (Sassuolo) Romelu Lukaku (Inter) Lorenzo Insigne (Napoli)