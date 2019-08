Icardi-Inter, ancora segnali di addio: Lukaku gli ruba il posto ed il numero di maglia [FOTO]

"Volevo solo l’Inter, perché l’Inter non è per tutti": si presenta così Romelu Lukaku, il nuovo attaccante dell'Inter. Il belga, oramai, ex Manchester United, si è aggregato al gruppo di Antonio Conte. Nella giornata di ieri l'arrivo a Milano e la firma sul contratto: il bomber ha scelto la maglia numero 9, quella che fino alla scorsa stagione apparteneva a Mauro Icardi. L'attaccante argentino è fuori dal progetto nerazzurro, questo potrebbe essere un ulteriore segnale di addio? Il Napoli resta attento. A comunicarlo è la stessa società di Milano con un tweet sul proprio profilo social: