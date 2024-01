Hellas Verona, Baroni: "Ngonge? Una perdita importante. Sapevo anche che la società avrebbe fatto di tutto per non farlo uscire"

Calciomercato Napoli - Tra poco il tecnico dell'Hellas Verona Marco Baroni parlerà dalla sede del club per presentare il match che sabato vedrà la compagine scaligera impegnata all'"Olimpico" di Roma nella sfida alla Roma del neo-tecnico Daniele De Rossi, in quello che sarà il match valido per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie A. TUTTOmercatoWEB.com vi offre la diretta live testuale della conferenza stampa

Partito anche Ngonge? "E' una perdita importante, sapevo che era un giocatore molto attenzionato, sapevo anche che la società avrebbe fatto di tutto per non farlo uscire a meno che non si fossero presentate delle condizioni particolari che alla fine si sono verificate. Comunque andiamo avanti, ci sono tutti i presupposti per far bene e continuare a lottare". Tre squalificati, Folorunsho come sta? "Siamo un pochino contati, ieri abbiamo lavorato su delle soluzioni, dovremo lavorare sulla gestione della partita ma io rimango fiducioso, sono situazioni in cui ci si unisce ancora di più. Folorunsho sta meglio, ieri si è allenato molto bene. Oltre a lui ci sono dei ragazzi che scalpitano, penso a Cabal, che ora dovranno farsi trovare pronti".