Giuntoli: "Rinnovi? I dialoghi con i nostri calciatori non sono mai finiti! ADL fantastico, speriamo di vedere un Napoli aggressivo con Gattuso"

Ultimissime calcio Napoli - Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Napoli-Parma. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24: "L'esonero di Ancelotti resta un grande dispiacere, è una grande persona e un grande allentore, ci ha dato tanto dentro e fuori dal campo. Si vede che Rino ha fatto un percorso, nonostante sia molto giovane ha molta personalità. E' già un grande conoscitore del mestiere. Speriamo di vedere un Napoli aggressivo che ottenga la vittoria. Il presidente è stato fantastico, è stato con noi in questo passaggio da Ancelotti a Gattuso. I dialoghi per i rinnovi con i nostri calciatori non sono mai finiti, c'è grande serenità e vedremo come andrà a finire".