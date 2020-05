Gestione positivi, presenze allo stadio, trasferte e distanze: ecco come la Serie A tornerà in campo, le novità del protocollo FIGC

Serie A - Per salvare il campionato, e ripartire con le gare a giugno, la FIGC e la Lega Serie A hanno inserito nel protocollo un criterio di flessibilità: le procedure da adottare in caso un giocatore o un membro dello staff dovesse risultare positivo saranno decise in relazione all'evoluzione del contagio. Come racconta l'edizione online di Repubblica, se l'andamento sarà sotto controllo, è facile immaginare l'adozione di un modello "alla tedesca" con la sola persona contagiata (che sia un calciatore o un membro dello staff) messa in quarantena e il gruppo verificato con frequenti tamponi:

"In caso il virus dovesse rallentare la sua corsa al contagio, anche i tamponi potrebbero essere eseguiti in numero minore. Le 40 pagine di protocollo ricalcano le indicazioni già contenute nelle bozze circolate nei giorni scorsi. il numero massimo di soggetti ammessi allo stadio (squadre comprese) sarà 300.

rilievo della temperatura e autocertificazione in cui dichiarare di non avere avuto di recente sintomi.

all'esterno del campo sarà obbligatorio indossare mascherine

trasferte in pullman organizzate con due mezzi per squadra

interviste post-gara fatte tramite video e auricolari monouso

divieto assoluto di strette di mano

uscita dagli spogliatoi in momenti diversi per le squadre

divieto di presenza dei bambini come mascotte

vietate foto di squadra Alla tutela degli arbitri, che dovranno recarsi allo stadio con mezzi propri, provvederà il club ospitante: spogliatoi sanificati

pasti mono-dose sigillati

ridotti a due gli operatori in sala Var, sviluppato il sistema di comunicazione tramite microfoni-auricolari fra direttore di gara e assistenti L'ultima parte mette in fila le piccole norme dettate da buonsenso a cui gli ammessi allo stadio dovranno attenersi: vietato soffermarsi a lungo negli spogliatoi

vietato soffermarsi in "conversazioni in privato" che comportino la prolungata presenza di più persone in spazi angusti

vietato ai giocatori toccare le pulsantiere degli ascensori

raccomandata frequente igienizzazione delle mani Il protocollo, allo studio del Comitato tecnico scientifico del governo, attende di essere approvato, con o senza modifiche, nei prossimi giorni"