Genoa, Thiago Motta appeso a un filo: pronto Diego Lopez

L'avventura di Thiago Motta al Genoa potrebbe essere già ai titoli di coda. Tempo giusto di una vittoria contro il Brescia ultimo in classifica, e l'italo-brasiliano potrebbe già salutare la liguria. Secondo quanto infatti assicura Il Giornale, l'ultima sconfitta contro il Torino mette l'ex centrocampista in una posizione complicatissima. In attesa della gara di Coppa Italia contro l'Ascoli, il match col Lecce di fine settimana sarà uno snodo cruciale per il suo futuro.

Da un sudamericano a un altro. Al suo posto, infatti, verrebbe Diego Lopez. Attualmente alla guida del Penarol, l'ex tecnico di Palermo e Cagliari sarebbe il prescelto e sarebbe pronto a risolvere il suo contratto. Se dovesse esserci effettivamente un ribaltone, sarebbe il 45enne di Montevideo il primissimo nome.