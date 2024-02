Genoa, De Winter: "Carichi per il Napoli, loro in difficoltà ma hanno giocatori che fanno la differenza"

Notizie calcio Napoli. Koni De Winter,¬†difensore del Genoa, ha parlato a margine dell'evento di presentazione dell'album delle figurine del club rossobl√Ļ. Queste le sue parole raccolte da¬†TMW:

"Siamo carichi in vista del Napoli, dopo il risultato di ieri la squadra è carica".

Il ruolo che preferisce? "Mi piace fare il braccetto a destra".

Il gruppo e il lavoro di Gilardino? "Anche grazie al pubblico noi dobbiamo essere una squadra che dà sempre tutto e secondo me lo stiamo facendo bene".

Quanto è importante il sostegno dei tifosi? "Tanto... In ogni partita che giochiamo in casa i tifosi ci aiutano tantissimo e anche a guardare da fuori si nota questo sostegno".

Come si affronta una squadra come il Napoli? "Squadre così anche se non stanno benissimo sono forti. Ogni gara in Serie A è sempre dura ed il Napoli ha giocatori che possono fare la differenza ogni minuto. Ma anche noi siamo una squadra tosta".

Obiettivi da qui a fine anno? "Guardare gara per gara, abbiamo iniziato la stagione con l'obiettivo di salvarci e questo è".