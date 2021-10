Notizie calcio. Domenico Criscito, difensore del Genoa, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport tornando anche sulla gara persa dal Grifone contro il Napoli:

«In realtà il Genoa è stato capace di mettere in difficoltà squadre come Napoli e Fiorentina. Se pensiamo alla gara con il Napoli, primo in classifica e imbattuto, con noi hanno vinto solo all'86°. Abbiamo dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque, adesso però i punti iniziano a pesare e dovremo fare prestazioni importanti».