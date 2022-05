Genoa, Blessin: "Contro il Napoli abbiamo fatto bene per 30 minuti poi il caldo ci ha mandati in difficoltà"

Calcio Napoli - Alexander Blessin, allenatore del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa in vista dell'ultima gara di campionato contro il Bologna. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"Dopo la vittoria col Torino ci siamo ripresi ma poi abbiamo perso contro Verona, Lazio e Milan dove abbiamo avuto difficoltà. Queste partite si possono anche perdere, dopo siamo riusciti a riprenderci, abbiamo riportato la speranza prima di Napoli alla penultima partita. Anche a Napoli, nei primi trenta minuti abbiamo avuto occasioni da gol per passare in vantaggio, poi siamo andati in difficoltà con il caldo. Abbiamo avuto l’occasione per pareggiare ma questo è un film di tutte le sconfitte che abbiamo subito".