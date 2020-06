Gazzetta su Gattuso: il 4-1-4-1 fu funzionale contro Sarri in Serie A, in quella notte Napoli iniziò ad innamorarsi del proprio allenatore

Ultime notizie Napoli calcio In questa stagione, Napoli e Juventus si sono ritrovate contro nelle due gare di campionato. All’andata, una sciagurata autorete di Koulibaly regalò i tre punti ai bianconeri all’ultimo secondo di gioco, il ritorno al San Paolo ha presentato diverse novità come racconta la Gazzetta dello Sport:

“La prima, non più Ancelotti ma Gattuso. La seconda, di natura tattica: l’abituale 4-3-3 in 4-1-4-1 che si dimostrò più funzionale ai fini del gioco e del risultato. Il Napoli vinse 2-1, con il San Paolo impazzito. Fu in quella notte che Napoli iniziò ad innamorarsi del proprio allenatore, un sentimento che è cresciuto di partita in partita, la gente ha avuto modo di apprezzarne anche le qualità umane”