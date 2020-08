Gazzetta - Accostato al Napoli, Bernardeschi punta i piedi: non vuole passi indietro in carriera

Ultime calciomercato Napoli. Federico Bernardeschi è uno dei profili accostati al Napoli nell'attuale sessione di mercato. L'idea di inserirlo nella trattativa Milik sembra essere tramontata, soprattutto per volontà del calciatore che non vorrebbe lasciare i bianconeri. Ecco quanto scrive La Gazzetta dello Sport:

Bernardeschi ha cambiato agente, si è rivolto a Raiola, ma il problema è stato soltanto suo e non di chi lo aveva assistito prima (l’avvocato Bozzo) facendogli guadagnare tanto. Non accetta di lasciare la Juve per destinazioni che sarebbero un passo indietro in carriera. Gli piacerebbe un’esperienza in Premier, il Chelsea ci ha pensato. Nelle ultime ore un sondaggio dell’Atletico Madrid.