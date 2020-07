Gattuso, l'ex collaboratore a CN24: "Ringhia sempre nello spogliatoio, l'anno prossimo sarà protagonista. Con il Barcellona il Napoli passerà"

Arno Rossini, ex collaboratore di Gattuso, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Ho sentito Gattuso più volte in questo ultimo periodo. Sono molto convinto e realista, l’anno prossimo il Napoli finirà nelle prime tre con Rino, farà un campionato straordinario. In questa stagione in corso sta facendo un lavoro tecnico-tattico incredibile. Sono molto fiducioso per la partita contro il Barcellona, il Napoli può davvero giocarsela alla pari in questo momento. Credo davvero che si possa passare il turno. Andranno al Camp Nou per dimostrare che queste partite possono giocarsele. Rino è sempre stato uno che ringhiava assai sia da calciatore che da allenatore. Ricordo a San Gallo quando prendeva a calci una borsa di un massaggiatore. Nello spogliatoio si fa sempre sentire”.