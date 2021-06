Gattuso-Fiorentina, Commisso esalta il tecnico: "Lui sa che quando cominceranno le critiche, io sarò il primo a difenderlo"

Notizie Serie A. Ieri Rino Gattuso ha avuto il primo contatto diretto con il mondo Fiorentina, visitando il centro sportivo dei toscani. L'ex allenatore del Napoli sembra aver riacceso l'entusiasmo nella piazza viola, tanto che il presidente Commisso ha rilasciato anche alcune dichiarazioni sul futuro dei gigliati.

"Lui sa che quando cominceranno le critiche, io sarò il primo a difenderlo", le parole del presidente della Fiorentina riportato dal Corriere dello Sport. "Ho parlato oggi (ieri, ndr) con Gennaro - ha aggiunto Commisso - dopo che ha visitato il Viola Park: è rimasto entusiasta. Adesso speriamo di completare i lavori in un anno, un anno e mezzo. Spero che a tutti sia piaciuto l’ingaggio di Gattuso: io ho messo la mia parola, ma il grande lavoro per convincerlo a venire a Firenze è stato di Barone, Pradè e di mio figlio Joseph. Quello che ha fatto nella sua vita somiglia molto a quello che ho fatto io nella mia. E’ un bravissimo allenatore e sono i risultati a dire questo, ma è soprattutto una grandissima persona dotata di molta umiltà. E le cose le dice in faccia. Il mio in bocca al lupo per riuscire a portare la Fiorentina dove tutti i fiorentini vogliono che torni"