Gattuso a Sky: "Ospina valore aggiunto, l'errore è stato mio! Il mio futuro è legato ai risultati. Siamo in crescita, ma ora bisogna vincere"

Ultimissime calcio Napoli - Gennaro Gattuso è intervenuto a Sky Sport nel post partita di Lazio-Napoli. Ecco quanto evidenziato a CalcioNapoli24:

"Ci teniamo la prestazione. Abbiamo tenuto bene il campo e fatto bene. Per come vedo il calcio io il portiere è uno che deve dare superiorità numerica, ci sta prendere gol così. Ospina ha solo fatto quello che chiedo io durante la settimana. Da quando sono arrivato abbiamo preso gol assurdi, teniamo la testa su. Pedaliamo e lavoriamo. La squadra ha espresso per tanti anni il miglior calcio d'Italia. Per come vogliamo giocare dobbiamo essere squadra pensante, in questo momento facciamo fatica a pensare a troppe cose. Sono molto positivo, ho il dovere di dire a questi ragazzi che questa è la strada giusta. Ora bisogna portare le vittorie a casa. Io mi diverto ad allenare questa squadra, ha tante doti e sa giocare a calcio. Abbiamo ampi margini di miglioramenti, dobbiamo lavorare ancora sodo durante gli allenamenti. Abbiamo troppi aspetti da migliorare, mi devo concentrare ad allenare la squadra, oggi non si può parlare di aria fritta. Non dobbiamo guardare la classifica, ma solo migliorare e vincere le partite. L'obiettivo è lavorare duro. Il mio obiettivo è quello di rimanere a Napoli, ma anche io sono il primo responsabilie e uno legato ai risultati, non so cosa accadrà in estate. Insigne molto bene nel secondo tempo, meno nel primo. La squadra è in crescita in questo momento. Ospina è un valore aggiunto, ci ha fatto uscire 15 volte dalla prima pressione e si è visto solo l'errore".