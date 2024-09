Formazioni ufficiali Venezia-Genoa: le scelte di Di Francesco e Gilardino

Formazioni ufficiali Venezia-Genoa, match in programma quest'oggi alle 15.00 per la 5a giornata di Serie A. Sarà la gara di apertura di questo sabato di calcio italiano e c'è grande attesa per le formazioni ufficiali Venezia-Genoa per motivi fantacalcistici e in generale per gli appassionati di calcio. I veneti, ultimi a quota 1 in classifica, cercano il primo successio stagionale. I liguri invece occupano l'11esima posizione a quota 5.

Formazioni ufficiali Venezia-Genoa