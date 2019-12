Formazioni ufficiali Napoli-Bologna: sorpresa Llorente, out Mertens! Ancelotti rilancia Ospina e Insigne

Formazioni Ufficiali Napoli Bologna. Il match Napoli Bologna si giocherà alle ore 18:00 di domenica per la 14esima giornata di Serie A. Ancelotti cerca la vittoria che manca da ormai 7 partite per una rimonta tra scudetto e Champions che resta non facile. Mihajlovic con qualche assenza scuote i suoi per ritrovare il gioco e i punti che richiede la società. Le formazioni ufficiali su CalcioNapoli24.

Formazioni ufficiali Napoli-Bologna

NAPOLI - Ospina, Maksimovic, Manolas, Koulibaly, Di Lorenzo, Fabian, Zielinski, Elmas, Insigne, Lozano, Llorente. In panchina : Meret, Karnezis, Luperto, Mario Rui, Hysaj, Gaetano, Callejon, Mertens, Younes. Allenatore : Ancelotti.

