Formazioni ufficiali Lecce-Bologna: le scelte di Giampaolo e Italiano

Formazioni ufficiali Lecce-Bologna: squadre in campo alle 18.00 sempre per la 24a giornata di Serie A. I pugliesi vogliono proseguire la loro scalata per allontanarsi sempre di più dalla zona retrocessione, mentre gli emiliani scendono in campo con l'obiettivo di tenere vivo il sogno europeo.

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Helgason, Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Krstovic, Tete Morente. All. Giampaolo.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Casale, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Ndoye, Fabbian, Dominguez; Castro. All. Italiano.

24a giornata Serie A, le altre gare in programma

Lecce-Bologna domenica 9 febbraio, ore 18.00

domenica 9 febbraio, ore 18.00 Napoli-Udinese domenica 9 febbraio, ore 20.45

domenica 9 febbraio, ore 20.45 Inter-Fiorentina lunedì 10 febbraio, ore 20.45

25a giornata Serie A: il prossimo turno

Bologna-Torino venerdì 14 febbraio, ore 20.45

venerdì 14 febbraio, ore 20.45 Atalanta-Cagliari sabato 15 febbraio, ore 15.00

sabato 15 febbraio, ore 15.00 Lazio-Napoli sabato 15 febbraio, ore 18.00

sabato 15 febbraio, ore 18.00 Milan-Verona sabato 15 febbraio, ore 20.45

sabato 15 febbraio, ore 20.45 Fiorentina-Como domenica 16 febbraio, ore 12.30

domenica 16 febbraio, ore 12.30 Monza-Lecce domenica 16 febbraio, ore 15.00

domenica 16 febbraio, ore 15.00 Udinese-Empoli domenica 16 febbraio, ore 15.00

domenica 16 febbraio, ore 15.00 Parma-Roma domenica 16 febbraio, ore 18.00

domenica 16 febbraio, ore 18.00 Juventus-Inter domenica 16 febbraio, ore 20.45

domenica 16 febbraio, ore 20.45 Genoa-Venezia lunedì 17 febbraio, ore 20.45

Lazio-Napoli e Juventus-Inter le gare di spicco del prossimo giro.