Formazioni ufficiali Atalanta-SPAL: le scelte di Gasperini e Semplici

Formazioni Ufficiali Atalanta SPAL. Il match Atalanta SPAL si giocherà alle ore 20:45, il match vaido per la 20a giornata di Serie A. I due allenatori in cerca di punti importanti per il proseguo della propria stagione tra Europa e salvezza. Le formazioni ufficiali su CalcioNapoli24.

Formazioni ufficiali Atalanta-SPAL

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Palomino, Toloi, Djimsiti; Pasalic, De Roon, Freuler, Gosens; A. Gomez, Ilicic; Zapata.



Gollini; Palomino, Toloi, Djimsiti; Pasalic, De Roon, Freuler, Gosens; A. Gomez, Ilicic; Zapata. SPAL (3-5-2): Berisha, Cionek, Vicari, Tomovic, Igor; Reca, Valoti ,Dabo, Missiroli, Strefezza; Di Francesco, Petagna.

Serie A

Calendario Serie A - 20a giornata

18/01/2020 Sabato 15.00 LAZIO – SAMPDORIA SKY

18/01/2020 Sabato 18.00 SASSUOLO – TORINO SKY

18/01/2020 Sabato 20.45 NAPOLI – FIORENTINA DAZN

19/01/2020 Domenica 12.30 MILAN – UDINESE DAZN

19/01/2020 Domenica 15.00 BOLOGNA – HELLAS VERONA DAZN

19/01/2020 Domenica 15.00 BRESCIA – CAGLIARI SKY

19/01/2020 Domenica 15.00 LECCE – INTER SKY

19/01/2020 Domenica 18.00 GENOA – ROMA SKY

19/01/2020 Domenica 20.45 JUVENTUS – PARMA SKY

20/01/2020 Lunedì 20.45 ATALANTA – SPAL SKY