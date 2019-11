Atalanta-Juventus, le formazioni ufficiali: le scelte di Gasperini e Sarri!

Formazioni Ufficiali Atalanta-Juventus. Il match Atalanta-Juventus si giocherà alle ore 15:00, è la prima partita della 13esima giornata di Serie A. Gasperini carica i suoi in cerca di un'impresa e per potersi inserire nella corsa scudetto con Juventus e Inter. Sarri in cerca di continuità e di una risposta nonostante l'assenza di Cristiano Ronaldo. Le formazioni ufficiali su CalcioNapoli24.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Palomino, Djimsiti, Toloi; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; A. Gomez, Pasalic; Barrow.



ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Palomino, Masiello, Toloi; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; A. Gomez, Pasalic; Muriel.



