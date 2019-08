In vista di Fiorentina-Napoli, Rocco Commisso, presidente della Fiorentina ha parlato ai media presenti in sala stampa: “Ho regalato Ribery a Firenze e allo stesso tempo loro sono un regalo per me. E’ una leggenda e sarà importantissimo per la giovane squadre che abbiamo. Domani penso di essere in Fiesole a vedere la partita. Joe Barone sta facendo un grandissimo lavoro, la festa è riuscita benissimo. Io l’ho detto dal primo giorno, datemi tempo”.