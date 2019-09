Fiorentina, Commisso: "Prima tifavo Juve, ma ora sono viola. Basta razzismo, voglio più bambini allo stadio"

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport:"Sono molto contento del grande investimento che ho fatto: per adesso va tutto bene e ringrazio la gente di Firenze. Mi piace la Serie A, mi sento italiano. C'è competizione e meritocrazia. Nel 2010 ero vicino alla Roma, feci una prima offerta per la Fiorentina nel 2016 e poi presi i NY Cosmos. Nel 2018 a New York ho incontrato una persona che lavorava per i Della Valle, da lì poi ci siamo rivisti e ho comprato la società. La Fiorentina è amore, non affari. Ho dei grandi valori che mi ha trasmesso la mia famiglia, mi ha insegnato a lavorare fino alla fine. Nella mia storia c'è fortuna, ma dico che in America si possono coltivare sogni, ci sono opportunità. Qui possiamo importare il marketing dagli USA, ci servono stadio, centro sportivo e proprio su questo stiamo lavorando. Niente contro gli ultras, anche se il pallone è di tutti, anche donne e bambini. Basta razzismo, voglio più bambini che anziani allo stadio".

Sul suo rapporto con la Nazionale italiana: "Sono nato in Italia, ero juventino ma ora sono della Fiorentina. La Nazionale però è più forte di tutte, mi ha regalato le più grandi emozioni"