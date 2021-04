Fiorentina, Barone: "Superlega? Noi non abbiamo i giornali, ma vogliamo che sia scritto che non accadrà più"

Notizie Serie A. Joe Barone, dg della Fiorentina, parla così ai microfoni di Sky Sport:

Sulla Superlega

“A parte quello che si è sentito negli ultimi anni, che c’era gente che ci lavorava, era una sorpresa per tutto il calcio europeo e mondiale. La Fiorentina con il nostro presidente ha preso posizione, che ci vuole un qualcosa di scritto dalle tre squadre e dalle altre per evitare una cosa del genere. Il calcio italiano deve crescere nella sua lega, le tifoserie e la città sono costruite nel campionato domestico, poi i temi in Lega sono separati. Noi non abbiamo i giornali dove fare battute però i temi sono differenti. Abbiamo preso la posizione con le sette squadre, con Rocco Commisso per i fondi. Ci vuole una riforma nei campionati domestici. Bisogna parlare di procuratori, della salari cap di cui abbiamo bisogno. Tre squadre hanno molti debiti con ingaggi altissimi e con entrate più alte degli altri, ci vuole un reset e noi vogliamo farne parte”.