Fedele: "Vedo troppo entusiasmo per il Napoli, si prende gol facilmente! Terzino sinistro? Ecco cosa farei..."

Notizie Napoli calcio. Enrico Fedele, ex dirigente sportivo ed agente è intervenuto quest'oggi ai microfoni di Radio Marte per dire la sua sul Napoli allenato da Luciano Spalletti, attualmente a punteggio pieno nel campionato italiano di Serie A.

"C'è troppa euforia, tra i tifosi del Napoli? Sicuramente. Il Napoli prende gol troppo facilmente? Senza ombra di dubbio. In quattro minuti, cambiano i giudizi su tutto: è accaduto con la Juventus, contro il Venezia ed anche a Leicester in Europa League. C'è troppo entusiasmo o troppo disfattismo. In questo campionato, per come la vedo io, non esiste padrone: può succedere davvero di tutto, ma ci vuole la giusta calma. Il Napoli potrà sopperire con il turnover ai problemi a sinistra? Non farei sempre queste rivoluzioni, non adatterei nessuno a sinistra. Vujadin Boskov diceva sempre: 'Ma perché Fabio Pecchia lo fanno giocare a sinistra? Se un calciatore è destro, deve giocare a destra'. Questo cozza con le ideologie moderne, ma aveva ragione: un atleta va schierato nella posizione in cui può rendere di più"