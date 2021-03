Notizie Napoli calcio. Enrico Fedele ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 8, riportando alcune novità sul futuro di Gennaro Gattuso e Maurizio Sarri:

"Gattuso per me potrebbe andare in una squadra del centro-nord, la Fiorentina. Sarri sarà del Napoli quasi sicuramente, diciamo all'85%, ma non è quello di una volta. L'esperienza alla Juventus lo ha cambiato: ora finalmente si adatta ai calciatori che ha a disposizione".