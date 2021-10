Errore in Juve-Roma, Orsato a Cristante: "Date la colpa a me se avete sbagliato il rigore?"

Notizie calcio. Incredibile quello che sta succedendo nel corso di Juventus-Roma. I bianconeri sono avanti 1-0 ma l'arbitro Orsato ha concesso un rigore (poi sbagliato) ai giallorossi, interrompendo però l'azione che avrebbe portato al pareggio regolare di Abraham.

DAZN ha pescato l'audio di un colloquio tra Daniele Orsato e Bryan Cristante sulll'episodio incriminato del rigore per la Roma e non del vantaggio concesso sul gol.

"Il portiere esce, rigore, fuorigioco, e se non fischio? Sui rigori non si dà vantaggio. E poi date la colpa a me perché ha sbagliato il rigore?".