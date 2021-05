Notizie Napoli calcio. Luca Marelli, ex arbitro, è intervuto ai microfoni di "Tutti convocati" per commentare il dubbio episodio tra Osimhen e Godin che ha portato all'annullamento del gol del raddoppio del Napoli contro il Cagliari: 

"Gol annullato a Osimhen? Io non ho visto la spinta su Godin di Osimhen. Non vedo nessuna infrazione e anche la non chiamata all'OFR di Mazzoleni la vedo veramente al limite"