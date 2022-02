Entusiasmo ritrovato, torna l'effetto Maradona: contro l'Inter verso i 25mila spettatori

Notizie Napoli calcio. Torna l'entusiasmo a Napoli dopo il successo di Venezia e lo scontro diretto con l'Inter alle porte. Come scrive l'edizione odierna de Il Mattino, anche il colpo d'occhio dello stadio "Maradona" tornerà ad essere importante:

A questo punto il fatto che la potenziale sfida scudetto si giochi a Fuorigrotta può diventare un fattore, anzi deve. Sul finale del 2021, infatti, lo stadio di Napoli non ha aiutato gli azzurri. Le sconfitte con Atalanta, Empoli e Spezia sono arrivate davanti a un pubblico sparuto e spesso ben poco partecipativo, ma l’impressione netta è che sabato sera ci sarà un altro ambiente, un Maradona. La prevendita verosimilmente spiccherà il volo a partire da oggi, perché la vittoria a Venezia a 24 ore dal ko dell’Inter nel derby ha rappresentato la miccia perfetta per riaccendere l’entusiasmo dei napoletani che sembrava sopito. La capienza dello stadio sarà ancora ridotta al 50%, ma questo non impedisce il fatto che sabato sera si possano vedere a Fuorigrotta in almeno 25mila spettatori.