"Dove hanno preso questi geni del comitato tecnico-scientifico?", De Laurentiis poco diplomatico sull'idea di riaprire gli stadi

Ultime notizie Napoli - Nell’immediato serve scegliere una nuova data d’inizio del prossimo campionato di Serie A, perché l’ipotesi del 12 settembre piace quasi a nessuno, e la Lega preme per avere dal Governo segnali sull’apertura degli stadi e su un protocollo anti-coronavirus meno stringente. Ne parla Tuttosport:

"Meno diplomatico Aurelio De Laurentiis. «Dobbiamo sapere se si riaprono gli stadi o si continua a fare finta di nulla - ha detto il n.1 del Napoli -. Questi geni del comitato, non so dove li abbiano riperticati. Sono grandi cervelli o solo cervellotici che non si sanno prendere le responsabilità?»"