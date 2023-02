Diritti Tv, la Serie A torna in chiaro? Spunta un'incredibile novità per il bando 2024-27

Notizie calcio - Si torna a parlare della possibilità di vedere una parte della Serie A in chiaro. Secondo quanto riportato da MF-Milano Finanza, Rai e Mediaset potrebbero decidere di aderire al prossimo bando per il triennio 2024-2027 qualora la Lega decidesse di aprire alla trasmissione gratuita di alcuni match.

La notizia ha ovviamente provocato grossa sorpresa e si vocifera che sia di gradimento al Governo Meloni, che auspica un ritorno al passato con un riavvicinamento della popolarità del calcio. Intanto la stessa Mediaset ha già deciso di stanziare massimo 200 milioni per la Serie A.

Dell'argomento ne ha parlato anche Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, che non ha nascosto il suo stupore:

«Prima volta che la sento come ipotesi. Sappiamo che alcune leghe hanno sperimentato una partita in chiaro con risultati controversi. Di questa ipotesi oggi non si è discusso, al momento grazie a un lavoro molto approfondito degli uffici della Lega e dell’AD si sta definendo il quadro di partenza per arrivare alla strategia migliore».