Diritti Tv Serie A, prosegue il braccio di ferro in Lega: De Laurentiis spinge per la diffida di pagamento ai broadcaster

Ultime notizie Serie A. Oltre alla disputa sul ritorno in campo, in Lega Serie A sono giorni caldi anche per quanto concerne la situazione dei diritti tv. Come riportato dal Corriere della Sera, la posizione dei vari presidente dei club resta spaccata: da una parte c'è chi vorrebbe sedersi coi broadcaster per discutere di scontistiche per la prossima stagione. Dall'altra parte, inseme con il presidente Aurelio De Laurentiis, c'è chi spinge per far partire subito la diffida di pagamento che anticiperebbe l'ingiunzione per avere i soldi dell'ultima rata non versata.