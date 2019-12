DIRETTA - Napoli-Parma, le formazioni ufficiali: Gattuso sceglie Insigne, Mertens out! D'Aversa non rinuncia al 4-3-3

Napoli-Parma Diretta - Gentili lettori di CalcioNapoli24.it, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Parma. Di seguito gli aggiornamenti che vi abbiamo proposto in tempo reale per il match della 16a giornata di Serie A.

17.25 - Napoli arrivato al San Paolo!

17.05 - Gattuso ha scelto Insigne e Callejon alle spalle di Milik. Mario Rui e non Hysaj sulla sinistra, centrocampo formato da Fabian, Allan e Zielinski

FORMAZIONE UFFICIALE NAPOLI

4-3-3 - Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Allan, Zielinski, Callejon, Milik, Insigne

A disposizione: Ospina, Karnezis, Luperto, Hysaj, Elmas, Gaetano, Llorente, Lozano, Mertens, Younes, Leandrinho.

FORMAZIONE UFFICIALE PARMA

4-3-3 - Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Cornelius, Gervinho

A disposizione: Colombi, Alastra, Dermaku, Grassi, Laurini, Adorante, Sprocati, Pezzella

17.00 - E' appena arrivato il pullman del Parma

Napoli in campo con la nuova maglia District, tutto pronto negli spogliatoi [FOTOGALLERY]

E' ufficiale da qualche ora, Napoli-Parma si giocherà alle ore 18:30. Il rischio annullamento della gara è stato scongiurato solo verso le 14, quando la SSC Napoli ha comunicato lo slittamento di 30 minuti per il fischio d'inizio.

Per quanto riguarda la probabile formazione per la prima in assoluto di Gattuso con il Napoli, gli azzurri dovrebbero scendere in campo con il tanto atteso 4-3-3. Ballottaggio in attacco tra Milik e Llorente.

